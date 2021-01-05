Барселона зіткнулася з проблемами перед перенесеним поєдинком 2 туру Прімери проти Атлетіка.

Каталонці на своєму офіційному сайті повідомили про позитивні тести на COVID-19 у двох працівників тренерського штабу.

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Клуб негайно вжив заходів – вся команда буде перевірена повторно, а нинішнє ранкове тренування перенесене. Прес-конференція перед матчем з Атлетіком також відбудеться пізніше. Гостьовий поєдинок проти басків запланований на завтра (6 січня).

Додамо, що Барселона у разі перемоги може вискочити на третє місце, яке зараз посідає Реал Сосьєдад.

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