Барселона объявила заявку на матч с Вильярреалом – каталонцы имеют серьезные потери

Барселона определилась со списком игроков, которые отправятся на поединок 34-го тура Ла Лиги против Вильярреала.

Барселона заявила 23 игрока на поединок против Вильярреала, сообщает официальный твиттер каталонцев.

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Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Серхио Роберто, Араухо, Мончи, Куэнка.

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, Видаль, Пуч, Кольядо.

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Брейтуэйт, Фати.

Отметим, что в последний момент из состава был исключен Хуниор Фирпо, который испытывает дискомфорт в области правого бедра. Также поединок пропустят Дембеле, де Йонг и Умтити.

К слову, матч Вильярреал – Барселона состоится сегодня, 5 июля, в 23:00. Каталонцы отстают от Реала на 4 очка в борьбе за чемпионство.

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