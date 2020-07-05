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Барселона объявила заявку на матч с Вильярреалом – каталонцы имеют серьезные потери

5 июля 12:10 - Читати українською
Барселона объявила заявку на матч с Вильярреалом – каталонцы имеют серьезные потери
Кике Сетьен / Marca

Барселона определилась со списком игроков, которые отправятся на поединок 34-го тура Ла Лиги против Вильярреала.

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луис Суарес 20’
Антуан Гризманн 45’
Ансу Фати 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луис Суарес
45’ Антуан Гризманн
87’ Ансу Фати

Барселона заявила 23 игрока на поединок против Вильярреала, сообщает официальный твиттер каталонцев.

Сетьен объяснил, почему Гризманн получает в Барселоне мало игрового времени

Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Серхио Роберто, Араухо, Мончи, Куэнка.

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, Видаль, Пуч, Кольядо.

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Брейтуэйт, Фати.

Отметим, что в последний момент из состава был исключен Хуниор Фирпо, который испытывает дискомфорт в области правого бедра. Также поединок пропустят Дембеле, де Йонг и Умтити.

К слову, матч Вильярреал – Барселона состоится сегодня, 5 июля, в 23:00. Каталонцы отстают от Реала на 4 очка в борьбе за чемпионство.

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Теги
Испания Барселона Барселона Вильярреал - Барселона Усман Усман Дембеле Фрэнки Фрэнки де Йонг Фирпо Фирпо Хуниор Самюэль Самюэль Умтити
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