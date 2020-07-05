Барселона оголосила заявку на матч з Вільяреалом – каталонці мають серйозні втрати

Барселона визначилась зі списком гравців, які вирушать на поєдинок 34-го туру Ла Ліги проти Вільяреала.

Барселона заявила 23 гравця на поєдинок проти Вільяреала, повідомляє офіційний твіттер каталонців.

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Голкіпери: тер Штеген, Нето, Пенья

Захисники: Семеду, Піке, Лангле, Альба, Серхіо Роберто, Араухо, Мончі, Куенка.

Півзахисники: Ракітіч, Бускетс, Артур, Відаль, Пуч, Кольядо.

Нападники: Суарес, Мессі, Грізманн, Брейтвейт, Фаті.

Зазначимо, що в останній момент зі складу був виключений Хуніор Фірпо, який відчуває дискомфорт в області правого стегна. Також поєдинок пропустять Дембеле, де Йонг і Умтіті.

До слова, матч Вільяреал – Барселона відбудеться сьогодні, 5 липня, о 23:00. Каталонці відстають від Реала на 4 очки в боротьбі за чемпіонство.

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