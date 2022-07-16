Барселона сформировала состав, который отправится в поездку по Соединенным Штатам Америки.

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Фрэнки де Йонг таки получил место в составе. Нидерландцу якобы угрожали исключением из-за нежелания переходить в Манчестер Юнайтед, но он пока остается с Барселоной. А вот Норберто Нето, Самюэлю Умтити, Оскару Мингесе, Рики Пучу и Мартину Брейтуэйту повезло меньше – они в США не полетят.

Ближайший спарринг Барселоны намечен на 20 июля. Соперником каталонцев станет Интер Майами, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм.

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