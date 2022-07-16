Барселона объявила состав на летнее турне – Хави решил дилемму де Йонга и выбросил пятерых игроков за борт
Барселона сформировала состав, который отправится в поездку по Соединенным Штатам Америки.
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Фрэнки де Йонг таки получил место в составе. Нидерландцу якобы угрожали исключением из-за нежелания переходить в Манчестер Юнайтед, но он пока остается с Барселоной. А вот Норберто Нето, Самюэлю Умтити, Оскару Мингесе, Рики Пучу и Мартину Брейтуэйту повезло меньше – они в США не полетят.
Ближайший спарринг Барселоны намечен на 20 июля. Соперником каталонцев станет Интер Майами, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм.
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