Руководство "блаугранас" рассчитывает, что легенда договорится с Аль-Саддом о досрочном разрыве контракта, сообщает RAC1.

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Действующее соглашение Хави рассчитано до 2023 года, и в нем есть сумма выкупа за один миллион евро. Впрочем, Барселона не будет платить эти деньги в надежде на досрочное "увольнение" испанца. Аль-Садд настроен сохранить тренера до 3 ноября, когда состоится матч против главного конкурента в чемпионате – Аль-Духайля.

Напомним, что временно Барселоной руководит Серхи Берхуан, который и выведет команду на поединок с Динамо в Лиге чемпионов (2 ноября).

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