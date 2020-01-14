Барселона не смогла согласовать разрыв контракта с Вальверде – Сетьен ожидает официального назначения

Увольнение Эрнесто Вальверде с поста наставника Барселоны превратилось в настоящий каламбур.

Сегодняшние переговоры руководства Барселоны с Эрнесто Вальверде о досрочном прекращении сотрудничества завершились фиаско, сообщает RAC1.

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Стороны договорились продолжить диалог во вторник, 14 января, после чего объявят об увольнении испанского специалиста. Парадокс заключается в том, что по информации СМИ, каталонцы уже подписали контракт с новым тренером – Кике Сетьеном.

Напомним, из-за неожиданного поражение от Атлетико (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании боссы Барсы решили попрощаться с Вальверде, возглавляющего команду с лета 2017 года.

При каденции действующего наставника "балугранас" дважды становились чемпионами Примеры, завоевали Кубок Короля, а также победили в Суперкубке Испании.

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