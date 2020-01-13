Хави: Сетьен стал бы хорошим тренером для Барселоны

Легенда Барселоны Хави Эрнандес еще несколько месяцев назад предсказал следующего руководителя каталонского клуба.

"Кике Сетьен был бы хорошим тренером для Барселоны. Как и для любой другой команды. Его схема очень похожа на ту, к которой привыкла Барса.

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Она прекрасно адаптируется к тем игрокам, которые сейчас есть в коллективе. Конечно, он сможет работать с этой командой", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, действующий наставник "блаугранас" Эрнесто Вальверде находится в шаге от увольнения со своего поста.

По информации СМИ, Хави Эрнандес, который сейчас возглавляет катарский Аль-Садд, был одним из претендентов на кресло руководителя Барсы.

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