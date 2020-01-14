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Барселона не змогла узгодити розрив контракту з Вальверде – Сетьєн очікує офіційного призначення

14 січня 00:09 1347 Читать на русском
Барселона не змогла узгодити розрив контракту з Вальверде – Сетьєн очікує офіційного призначення
Ернесто Вальверде / Фото ФК Барселона

Звільнення Ернесто Вальверде з посади наставника Барселони перетворилось у справжній каламбур.

Сьогоднішні перемовини керівництва Барселони з Ернесто Вальверде щодо дострокового припинення співпраці завершились фіаско, повідомляє RAC1.

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Сторони домовились продовжити діалог у вівторок, 14 січня, після чого оголосять про звільнення іспанського фахівця. Парадокс полягає у тому, що за інформацією ЗМІ, каталонці вже підписали контракт з новим тренером – Кіке Сетьєном.

Нагадаємо, через несподівану поразку від Атлетіко (2:3) у півфіналі Суперкубка Іспанії боси Барси вирішили попрощатись з Вальверде, який очолює команду з літа 2017-го.

За каденції чинного наставника "балугранас" двічі ставали чемпіонами Прімери, завоювали Кубок Короля, а також тріумфували у Суперкубку Іспанії.

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Теги
Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона Головне Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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