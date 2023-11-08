Марино Пушич уже доказал, что "горняки" не зря отважились на смену тренера. Под его руководством Шахтер уже обыграл Динамо и даже Барселону. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказываем, почему каталонцы не смогли досрочно оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Шахтер шокировал Барселону в Лиге чемпионов - Сикан копирует Беллингема, убийственные контры Пушича, такого не было 15 лет

За последние десять дней Барса провела три матча, после которых вера в силу этой команды пошатнулась. Подопечные Хави позволили Джуду Беллингему стать звездой Эль Класико, выцарапали победу над Реалом Сосьедад и, наконец, проиграли Шахтеру. Тревожно стало еще в Сан-Себастьяне, но там все своим голом на 90+4 замаскировал Араухо. "Критика будет всегда. Мы не играли хорошо в этой встрече, но взяли три очка", – философствовал главный тренер. Возможно, не стоило игнорировать "звоночки"? Тогда было бы больше шансов избежать поражения в Гамбурге.

Аморфность в атаке

Барселона так и не смогла ответить на гол Даниила Сикана. Более того, футболисты гостей вообще лишь однажды пробили в створ ворот Дмитрия Ризныка. Мы никак не хотим принижать Шахтер, но это не только его заслуга. Уже фирменной чертой каталонцев становится неспособность делать разницу в атаке. Они много держат мяч, зажимают оппонентов, но завершающих ударов нет.

Можно говорить о несправедливости результата, кивая на систему xG, согласно которой более логичной была бы ничья. Однако модель не учитывает эффективность, а с этим у Барсы проблемы. Следует брать урок у Шахтера, у которого четыре из девяти ударов были в створ. В первом тайме каталонцы били только неточно. Это уже седьмой случай во всех турнирах, когда команда Хави Эрнандеса до перерыва вообще не била в створ.

Барселона очень расточительно относится к своим моментам. Большинство попыток – неточные и заранее обречены. Каталонская команда занимает третье место среди всех участников Лиги чемпионов по количеству ударов, которых у нее 68 после четырех туров. В то же время она лишь 22-я по доле ударов в створ ворот, имея 30,9%. В Ла Лиге, где средний уровень соперников немного ниже, дела не так плохи – 40,2%. Впереди только Атлетико (а еще?) и Райо Вальекано.

Положительный момент состоит в том, что Хави все прекрасно понимает. "Мы демонстрируем низкий уровень игры во владении мячом и развитии атак. Мы сыграли одну из худших игр с тех пор, как я приехал сюда два года назад. Мы переживаем не лучший момент в сезоне, нужно это признать", – сказал специалист после проигранного матча с Шахтером.

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Кризис лидеров

Одной из причин ситуации, описанной выше, стала несостоятельность забивать игроков, которые должны это делать. Прежде всего, речь идет о Роберте Левандовски. На поле Фолькспаркштадион поляк был призраком. Будь в распоряжении тренера адекватная замена, 35-летний форвард точно пошел бы на скамейку запасных еще до финального свистка.

Против Шахтера Левандовски стал, возможно, самым большим разочарованием. Роберт только 29 раз коснулся мяча. Это худший показатель среди всех участников встречи, отыгравших без замен. Одно касание на 3,1 минуты простоя! Такая статистика ничего не стоила бы, если бы форвард забил. Однако "сухая" серия поляка достигла уже шести матчей. Такого с Левандовским не случалось еще со времен выступлений за дортмундскую Борусию, где у него был 10-матчевый период без голов.

Аналогичный кризис сейчас переживает Жоау Фелиш. После блестящего начала карьеры в Каталонии португалец стал незаметным. В этом можно найти только один плюс. При таких результатах Барселоне будет легче выторговать у Атлетико скидку на игрока. Хотя Хави, безусловно, и дальше предпочитал бы видеть результативное действие в каждом матче, как было за первые три попадания Фелиша в основу Барселоны.

Хуже всего, что мы говорим о паре самых опасных игроков "сине-гранатовых". В нынешнем сезоне у Левандовски и Фелиша на двух 9 голов и 8 ассистов. Ближайший к этому дуэту – Ферран Торрес, который за прошлый месяц также забил лишь один гол (в первом матче с Шахтером).

Хави и еврокубки

Главный тренер Барселоны никак не может подобрать ключи к Лиге чемпионов. Звучит странно, ведь как игрок Хави четырежды выигрывал этот турнир. Впрочем, в должности тренера за две попытки даже не смог вывести команду в плей-офф. В этом году эта серия должна прерваться. Насколько это важно для специалиста, говорят его слова еще перед матчем с Шахтером. Он хотел забронировать одно из двух первых мест уже в Гамбурге.

Интересно, что и в Лиге Европы, куда Барселона дважды вылетала, дела не намного лучше. Каталонцы так и не добрались до финала второго по уровню клубного турнира континента. В общем, статистика Хави в еврокубках – именно то, что должно его тревожить. Под его руководством Барселона сыграла 20 международных матчей – одержала семь побед, столько же раз проиграла и еще шесть поединков завершились вничью. Это уже похоже на тенденцию...

Даже то, что в этом году квалифай уже никуда не уйдет, наставник каталонцев не считает достаточно убедительным аргументом. "Выход в плей-офф зависит от нас. В следующей встрече мы принимаем на своем поле Порту – мы обязаны гарантировать себе 1/8 финала математически! Не так давно мы демонстрировали очень хороший футбол, поэтому сейчас, как мне кажется, у нас есть психологическая проблема. Не физическая и не игровая. Мы "заблокированы" ментально", – резюмировал Хави.

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