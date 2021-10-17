38-летний Дани Алвес поспешил с мечтами еще раз надеть форму Барсы.

Руководство Барселоны не видит необходимости подписывать Дани Алвеса, сообщает Diario Sport.

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На позиции правого защитника, которая характерна бразильскому ветерану, за каталонцев выступают молодые Сержиньйо Дест и Оскар Мингеса, которым доверяет тренерский штаб.

Напомним, накануне стало известно, что представители Алвеса предложили Барселоне подписать футболиста во время зимнего трансефрного окна на правах свободного агента. Последним клубом Данни был Сан-Паулу, который он покинул в сентябре. Бразилец защищал цвета Барсы в 2008-2016 годах.

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