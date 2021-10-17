38-річний Дані Алвес поспішив з мріями ще раз одягнути форму Барси.

Керівництво Барселони не бачить необхідності підписувати Дані Алвеса, повідомляє Diario Sport.

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На позиції правого захисника, яка характерна бразильському ветерану, за каталонців виступають молоді Сержиньйо Дест та Оскар Мінгеса, яким довіряє тренерський штаб.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що представники Алвеса запропонували підписати Барселоні футболіста під час зимового трансефрного вікна на правах вільного агента. Останнім клубом Дані був Сан-Паулу, який він покинув у вересні. Бразилець захищав кольори Барси у 2008-2016 роках.

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