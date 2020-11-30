"Никто из тех, кто любит Барселону, не может сомневаться в Месси. Надеюсь, что меня выберут президентом и я поговорю с ним.

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В 2006 году Массимо Мората предложил мне 250 миллионов евро, но я сказал "нет". Тогда я увидел уважение Месси и его семьи по отношению к Барселоне. Его отец спросил меня, как следует поступить, и я ответил ему, что лучше остаться. Сказал его отцу, что мы создадим команду, которая будет сопровождать Месси для достижения наибольших успехов, а Лео войдет в историю", – сказал Лапорта в эфире Radio Onda Cero.

Напомним, Жоан Лапорта руководил "блаугранас" в период с 2003 по 2010 годы.

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