"Ніхто з тих, хто любить Барселону, не може сумніватися в Мессі. Сподіваюся, що мене оберуть президентом і я поговорю з ним.

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У 2006 році Массімо Мората запропонував мені 250 мільйонів євро, але я сказав "ні". Тоді я побачив повагу Мессі та його сім'ї по відношенню до Барселони. Його батько запитав мене, як слід вчинити, і я відповів йому, що найкраще залишитися. Сказав його батькові, що ми створимо команду, яка буде супроводжувати Мессі для досягнення найбільших успіхів, а Лео увійде в історію", – сказав Лапорта в ефірі Radio Onda Cero.

Нагадаємо, Жоан Лапорта керував "блаугранас" у період з 2003 по 2010 роки.

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