Каталонцы не смогут зарегистрировать новых игроков, а также контракты, которые должны продлить со своими игроками. Об этом сообщает Cope.

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В 2022 году Барселона продала 49% акций Barca Studios. Общая прибыль от этой сделки, осуществленной с двумя компаниями, должна была составить 200 миллионов евро. "Блаугранас" должны были получить 3 платежа по 60 миллионов евро 15 июня 2023, 2024 и 2025 годах. Однако на счет клуба попали лишь 20 млн при подписании контрактов.

Поскольку Барселона не получила средства, в бюджете появился пробел, который грозит тем, что каталонцы не могут пока зарегистрировать Илкая Гондогана и Иньиго Мартинеса. Если руководство "блаугрнас" не найдет средства до 31 августа, то придется играть без летних новичков.

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