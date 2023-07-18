Каталонці не зможуть зареєструвати нових гравців, а також контракти, які мають продовжити зі своїми гравцями. Про це повідомляє Cope.

Барселона презентувала Ґюндоґана – з'явилося відео підписання контракту

У 2022 році Барселона продала 49% акцій Barca Studios. Загальний прибуток від цієї операції, здійсненої з двома компаніями, мав скласти 200 мільйонів євро. "Блаугранас" повинні були отримати 3 платежі по 60 мільйонів євро 15 червня 2023, 2024 та 2025 роках. Однак на рахунок клубу надійшли лише 20 млн при підписанні контрактів.

Оскільки Барселона не отримала кошти, у бюджеті з'явилась прогалина, яка загрожує тому, що каталонці не можуть наразі зареєструвати Ілкая Ґондоґана та Іньїго Мартінеса. Якщо керівництво "блаугранас" не знайде кошти до 31 серпня, то доведеться грати без літніх новачків.

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