Каталонская Барселона провела официальную презентацию немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, перебравшегося в Испанию на правах свободного агента. Об этом пишет пресс-служба "сине-гранатовых".

Барселона хочет избавиться от 5 игроков в ближайшие дни – известные фамилии

Презентация Гюндогана в статусе нового игрока Барселоны с торжественной церемонией подписания контракта прошла на тренировочной базе клуба.

Илкай посетил событие в кампании своей семьи и президента Барселоны Жоана Лапорты, после чего принял участие в традиционной фотосессии.

Контракт 32-летнего немца с каталонским клубом рассчитан на 2 сезона с опцией продления на еще один. Ранее сообщалось, что Барса прописала в соглашении привычный для себя пункт выкупа, который составляет 400 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне 2022/23 Гюндоган выиграл требл в составе Манчестер Сити. Более того, он стал главным героем финала Кубка Англии с Манчестер Юнайтед (2:1) – именно Илкай в этом матче записал в свой актив победный дубль.

Gündoğan inks his deal! pic.twitter.com/Kg6accBmjB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2023