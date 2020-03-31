Месси – легендарный революционер: великое издание эффектно иллюстрировало борьбу аргентинца с руководством Барселоны

Французская газета L'Equipe посвятила первую полосу нападающему Барселоны Лионелю Месси.

Капитан каталонского клуба объявил о грандиозном уменьшении зарплат для футболистов. Также они будут платить специальные взносы, чтобы избежать урезания зарплаты обычным сотрудникам клуба.

Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление

В L'Equipe решили, что такое влияние одного футболиста на всю структуру очень поразительное и вполне заслуживает сравнения с еще одним легендарным аргентинцем. Речь идет об Эрнесто Че Геваре, который был лидером Кубинской революции.

Французское издание отметило роль Месси, который не стесняется критиковать решения руководства Барселоны. В частности, не так давно у аргентинца возник спор с Эриком Абидалем – техническим секретарем клуба.

Напомним, на время остановки чемпионата Испании чиз-за коронавируса футболисты Барсы согласились на уменьшение своих зарплат на 70%.

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