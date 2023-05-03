Накануне "блаугранас" неожиданно объявили об уходе футбольного директора Матеу Алемани, который покинет свой пост летом после закрытия трансферного окна. Функционер, последние 2 года отвечавший за трансферную кампанию Барсы, продолжит работу в другом клубе.

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Как выяснилось, этим клубом, скорее всего, станет Астон Вилла, уже сделавшая Алемани очень привлекательное предложение в финансовом плане. Соответственно, 60-летний Матеу в Бирмингеме будет работать в тандеме со своим соотечественником Унаи Эмери, сообщает Relevo.

Источник также раскрыл имя фаворита на замену Алемани в Барселоне. Это 59-летний Антонио Кордон, последним местом работы которого был Бетис. Также он работал в Вильярреале и Монако. Именно во время его работы монегаски продали Килиана Мбаппе в ПСЖ, а Кордона называют "крестным отцом" французского форварда, который в сезоне 2016/17 сенсационно ворвался в европейский футбол.

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