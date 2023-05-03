Деку може замінити Матеу Алемані на посаді директора з футболу Барселони, інформує каталонський журналіст RAC1 Роджер Саперас. Повідомляється, що Деку є одним із варіантів, але наразі ще нічого не вирішено.

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Згідно з джерелом, у колишнього півзахисника Барселона чудові стосунки з президентом клубу Жоаном Лапортою. Минулого літа він взяв участь в угоді з придбання у Лідса вінгера збірної Бразилії Рафіньї.

Нагадаємо, що перед тим, як очолити Барселону влітку 2009 року молодий тренер Пеп Гвардіола в односторонньому порядку вирішив позбутися двох зіркових гравців "блаугранас", серед яких був Деку. Разом із ним команду тоді покинув Роналдінью.

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