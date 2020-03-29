Барселона нашла новый вариант для Коутиньо – каталонцы могут оформить звездный обмен

Будущее вингера Барселоны Филиппе Коутиньо остается неопределенным. Бразилец, который не сумел стать своим на Камп Ноу, может вернуться в АПЛ.

Атакующий полузащитник "блаугранас" Филиппе Коутиньо может вернуться в Англию. В услугах 27-летнего бразильца заинтересован Тоттенхэм, который был близок к подписанию вингера еще прошлым летом, однако тогда лондонцам не хватило денег для трансфера.

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Агент Коутиньо Киа Джурабичан подтвердил интерес "шпор" к своему клиенту, а сам бразилец не против вернуться в Англию. Рассматривается также вариант обмена – частью сделки может стать полузащитник Тоттенхэма Танге Ндобмеле, за которым следит Барселона. Действующий чемпион Испании хочет добавить мощности в среднюю линию, а французский хавбек является одним из кандидатов, сообщает Mirror.

Напомним, Коутиньо перебрался на Камп Ноу в 2018 году, однако не сумел стать своим в Барселоне. Текущий сезон бразилец проводит на правах аренды в Баварии, а его контракт с каталонцами истекает летом 2023 года.

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