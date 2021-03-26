Очередным именем в шорт-листе каталонцев стал нападающий франкфуртского Айнтрахта Андре Силва. По крайней мере в этом уверено немецкое издание Bild, именно на него ссылается Marca.

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Источник сообщает, что в Барсе понимают сложность операции из-за трудного финансового положения клуба. К тому же сначала "сине-гранатовые" настроены закрыть переход Мемфиса Депая, ведь за нидерландца не придется платить вообще – его контракт с Лионом заканчивается летом.

Трансферная стоимость Андре Силвы колеблется вблизи 40 млн евро. Что почти вдвое меньше клаусулы другой цели Барселоны – Эрлинга Холанда. В нынешнем сезоне Бундеслиги у форвардов идентичные показатели – по 21 голу и по 4 ассиста. Правда, норвежец сыграл на 3 матча меньше.

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