Черговим іменем у шорт-листі каталонців став нападник франкфуртського Айнтрахта Андре Сілва. Принаймні в цьому переконане німецьке видання Bild, саме на нього посилається Marca.

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Джерело повідомляє, що в Барсі розуміють складність операції через скрутне фінансове становище клубу. До того ж спочатку "синьо-гранатові" налаштовані закрити перехід Мемфіса Депая, адже за нідерландця не доведеться платити взагалі – його контракт з Ліоном завершується влітку.

Трансферна вартість Андре Сілви коливається поблизу 40 млн євро. Що майже вдвічі менше за клаусулу іншої цілі Барселони – Ерлінга Холанда. У нинішньому сезоні Бундесліги у форвардів ідентичні показники – по 21 голу та по 4 асисти. Щоправда, норвежець зіграв на 3 матчі менше.

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