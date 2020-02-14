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"Барселона найдет решение, если нам позволят подписать нового игрока": Сетьен подтвердил продолжение поисков форварда

16:37 30 Читати українською
"Барселона найдет решение, если нам позволят подписать нового игрока": Сетьен подтвердил продолжение поисков форварда
Кике Сетьен / Сайт Барселоны

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен объяснил, как планирует решить кадровый кризис в атаке.

"Я ничего не знаю, я буду говорить только об игроках, которые у нас есть. Мне больше нечего сказать.

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В течение всей жизни я действовал так, чтобы приспособиться к тому, что имею. Если нам дадут разрешение подписать игрока, мы найдем решение. Травма Усмана Дембеле подкосила нас, но мы разработаем план", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, Барселона может получить шанс на подписание нового форварда, хотя трансферное окно в Испании закрылось две недели назад.

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