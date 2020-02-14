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"Барселона знайде рішення, якщо нам дозволять підписати нового гравця": Сетьєн підтвердив продовження пошуків форварда

14 лютого 16:37 439 Читать на русском
"Барселона знайде рішення, якщо нам дозволять підписати нового гравця": Сетьєн підтвердив продовження пошуків форварда
Кіке Сетьєн / Сайт Барселони

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн пояснив, як планує вирішити кадрову кризу в атаці.

"Я нічого не знаю, я буду говорити тільки про гравців, які у нас є. Мені більше нема чого сказати.

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Упродовж всього життя я діяв так, щоб пристосуватися до того, що маю. Якщо нам дадуть дозвіл підписати гравця, ми знайдемо рішення. Травма Усмана Дембеле підкосила нас, але ми розробимо план", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, Барселона може отримати шанс на підписання нового форварда, хоча трансферне вікно в Іспанії закрилось два тижні тому.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Трансфери Барселони Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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