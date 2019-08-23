Барселона сподівається сьогодні домовитись про трансфер Неймара

Барселона хоче сьогодні, 23 серпня, переконати ПСЖ відпустити Неймара на Камп Ноу.

Барселона сьогодні проведе ще одні переговори з ПСЖ щодо повернення Неймара, повідомляє журналіст RAC1 Жерар Ромеро.

Реал вважає, що Барселона не потягне трансфер Неймара

За інформацією джерела, іспанці рішуче налаштовані переконати парижан відпустити бразильця на Камп Ноу. Попередню пропозицію французи відхилили.

ПСЖ більш схильний продати гравця у мадридський Реал, але наразі очікує, хто зробить більш вигідну пропозицію. У Мадриді вважають, що Барселона фінансово не потягне трансфер.

ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса