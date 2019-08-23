Реал считает, что Барселона не потянет трансфер Неймара

Мадридский Реал уверен, что является фаворитом в борьбе за Неймара.

Барселона и Реал сошлись в борьбе за бразильского форварда ПСЖ Неймара. Как сообщает AS, "сливочные" заняли выжидательную позицию в этой ситуации.

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По мнению Переса и Ко, "блаугранас" просто не смогут финансово потянуть возвращение своей бывшей звезды, и станут прибегать к активным действиям только в том случае, если Барса продвинется вперед в переговорах с ПСЖ.

Сам парижский клуб хочет отпустить футболиста именно в Мадрид из-за прошлых конфликтов с Барселоной.

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