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Реал считает, что Барселона не потянет трансфер Неймара

12:07 90 Читати українською
Реал считает, что Барселона не потянет трансфер Неймара
Неймар / ФК ПСЖ

Мадридский Реал уверен, что является фаворитом в борьбе за Неймара.

Барселона и Реал сошлись в борьбе за бразильского форварда ПСЖ Неймара. Как сообщает AS, "сливочные" заняли выжидательную позицию в этой ситуации.

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По мнению Переса и Ко, "блаугранас" просто не смогут финансово потянуть возвращение своей бывшей звезды, и станут прибегать к активным действиям только в том случае, если Барса продвинется вперед в переговорах с ПСЖ.

Сам парижский клуб хочет отпустить футболиста именно в Мадрид из-за прошлых конфликтов с Барселоной.

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