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ОЛИМПИК - ШАХТЕР ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ

Барселона нацелилась на Кампля

21:19 23 Читати українською
Барселона нацелилась на Кампля
Кевин Кампль / соцсети

Полузащитник РБ Лейпциг Кампль попал на радар Барселоны.

Барселона заинтересовалась полузащитником соперника Зари РБ Лейпциг Кевином Камплем, сообщает Sport.es.

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Ранее испанцы проявляли интерес к Фрэнки де Йонгу из Аякса, но голландец решил остаться в составе амстердамцев еще на один сезон.

Ранее Камплем интересовался мадридский Атлетико. Сам словенец до этого выступал в Байере, Боруссии Д и РБ Зальцбург.

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