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Барселона хочет продлить контракт с Вальверде

10:17 77 Читати українською
Барселона хочет продлить контракт с Вальверде
Эрнесто Вальверде / соцсети

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может подписать новый контракт с клубом.

Барселона в сентябре начнет переговоры с агентом главного тренера Эрнесто Вальверде о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

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Контракт специалиста с клубом истекает в конце сезона 2018/2019, но есть опция продления на год, и испанский клуб встретится с представителем Вальверде Иньяки Ибаньесом в конце сентября или в начале октября.

Эрнесто возглавил Барселону летом 2017 года. За это время "блаугранас" выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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Теги
Главное Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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