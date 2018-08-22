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Барселона больше не будет пытаться купить Погба

18:17 118 Читати українською
Барселона больше не будет пытаться купить Погба
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба не перейдет в Барселону этим летом.

Руководство "каталонцев" полностью отказалось от идеи приобретения французского футболиста Поля Погба, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, в Барселоне уверены, что игрок не будет подавать запрос о трансфере из Манчестер Юнайтед, а "манкунианцы" не отпустят Погба, поскольку уже не смогут найти ему замену – трансферное окно в Англии закрылось 9 августа.

Отмечается, что руководство Манчестер Юнайтед пообещало Погба денежное вознаграждение в размере 3,8 миллиона евро, если тот останется в клубе этим летом.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в двух матчах АПЛ, в которых дважды поразил ворота соперников с пенальти.

"Если ты хочешь уйти из Манчестер Юнайтед, скажи клубу", – Моуринью "наехал" на Погба из-за возможного ухода игрока

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