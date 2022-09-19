Летом "бланкос" пытались продать вингера. Среди заинтересованных называли Милан, Арсенал и Ньюкасл, однако к конкретике не дошло. Теперь Асенсио оказался на радарах Барселоны, утверждает MD .

Реал повесил ценники на Асенсио и Себальос

Каталонцам нравится игровые качества Марко, универсальность и его возраст. Также Барсу привлекает возможность подписать 26-летнего испанца совершенно бесплатно, ведь контракт с Мадридом завершится летом. О новом соглашении стороны не договаривались. Да и вряд ли будут, ведь в текущем сезоне футболист оказался далеко в запасе Карло Анчелотти, наиграв всего 47 минут в 4 матчах.

Еще один фактор, который играет на руку "блаугранас" – агентом Марко Асенсио, играющим за Реал с 2015-го, является Жорже Мендеш. У него достаточно хорошие отношения с президентом Барселоны Жоаном Лапортой.