Барселона нацелилась на Асенсио – сразу несколько факторов способствуют переходу из Мадрида
Звездный вингер мадридского Реала Марко Асенсио имеет мало игровой практики, поэтому раздумывает над сменой клуба.
Летом "бланкос" пытались продать вингера. Среди заинтересованных называли Милан, Арсенал и Ньюкасл, однако к конкретике не дошло. Теперь Асенсио оказался на радарах Барселоны, утверждает MD.
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Каталонцам нравится игровые качества Марко, универсальность и его возраст. Также Барсу привлекает возможность подписать 26-летнего испанца совершенно бесплатно, ведь контракт с Мадридом завершится летом. О новом соглашении стороны не договаривались. Да и вряд ли будут, ведь в текущем сезоне футболист оказался далеко в запасе Карло Анчелотти, наиграв всего 47 минут в 4 матчах.
Еще один фактор, который играет на руку "блаугранас" – агентом Марко Асенсио, играющим за Реал с 2015-го, является Жорже Мендеш. У него достаточно хорошие отношения с президентом Барселоны Жоаном Лапортой.
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