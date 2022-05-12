Нідерландський хавбек Френкі де Йонг спробує свої сили в АПЛ, адже Барселона вирішила його відпустити.

Барселоні потрібні гроші на перебудову складу. Жертвою стане де Йонг. Каталонці на 95% завершили продаж Френкі, повідомляє популярний журналіст Жерар Ромеро. За інформацією джерела, хавбек перейде в Манчестер Юнайтед.

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Барселона мусить продавати, а Френкі – дуже ліквідний актив, який має попит на ринку. Трансфер де Йонга принесе клубу 70-80 мільйонів євро. У керівництві Барси хвилюються, що ще один блідий сезон Френкі сильно зіб'є ціну.

Де Йонг перейшов у Барселону з Аякса три роки тому за 85 млн євро і став стабільним гравцем основи, але не лідером команди, як від нього чекали. У цьому сезоні нідерландець має 4 голи та 5 асистів.

У Манчестер Юнайтед хавбек возз'єднається з колишнім тренером Еріком Тен Хагом. Втім, деякі джерела заперечують цю інформацію, хоча додають, що Барселона готова розглядати пропозиції щодо Френкі.

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