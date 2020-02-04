Барселона може заплатити Мендешу шалені комісійні за трансфер Трінкау

Не лише португальська Брага суттєво поповнить свій бюджет завдяки переходу юного таланта Франсіску Трінкау в Барселону.

Агент Жорже Мендеш, який був посередником у переговорах Барселони з Брагою, може отримати комісійні у розмірі 7 млн євро, інформує As. Мендеш вже отримав 1,5 млн євро. Ця сума може збільшитись ще на 5,5 млн, якщо Трінкау успішно виступатиме за "синьо-гранатових".

При Вальверде у Барселоні були погані часи, але зараз все в минулому, – Ракітіч

Нагадаємо, що Барселона виклала за 20-річного форварда майже 31 млн євро. Він приєднається до команди після закінчення поточного сезону. У поточному сезоні він забив 3 голи у 12 матчах за Брагу в чемпіонаті Португалії.

Барселона шокує трансфером кривдника України – Бартомеу перемагає Манчестер Сіті, але ЗМІ обурюються