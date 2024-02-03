Будущее Рафиньи в Барселоне остается неясным из-за прогресса Ламина Ямала в этом сезоне, который фактически вытеснил бразильца из основного состава, сообщает Relevo.

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Рафиньей заинтересовались клубы из Саудовской Аравии, но вингер не заинтересован в переходе на Ближний Восток. Летом интерес к бразильцу проявлял Ньюкасл, а сейчас игроком заинтересовался Тоттенхэм, который уже контактировал с окружением Рафиньи.

Добавим, что бразилец присоединился к Барселоне летом 2022 года за 58 млн евро. В этом сезоне Рафинья сыграл в 20 матчах, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами.

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