Майбутнє Рафіньї в Барселоні залишається неясним через прогрес Ламіна Ямала у цьому сезоні, який фактично витіснив бразильця з основного складу, повідомляє Relevo.

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Рафіньєю зацікавились клуби із Саудівської Аравії, але вінгер не зацікавлений у переході на Близький Схід. Влітку інтерес до бразильця проявляв Ньюкасл, а зараз гравцем зацікавився Тоттенхем, який вже контактував з оточенням Рафіньї.

Додамо, що бразилець приєднався до Барселони влітку 2022 року за 58 млн євро. У цьому сезоні Рафінья зіграв у 20 матчах, в яких відзначився 4 голами та 7 асистами.

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