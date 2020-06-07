Барселона может подписать конкурента Зинченко

Испанская Барселона может облегчить борьбу Александра Зинченко за место в основе английского Манчестер Сити в новом сезоне.

"Блаугранас" проявляют интерес к Анхелиньо, выступающему в аренде за РБ Лейпциг. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Барселона планирует использовать неопределенность Гвардиолы, чтобы вернуть своего воспитанника из Манчестер Сити

Каталонцы в ближайшее трансферное окно планируют усилить левый фланг обороны. Барса готова отпустить Фирпо Хуниора, а на его место подписать 23-летнего испанца, права на которого принадлежат Манчестер Сити. Запасной вариант "сине-гранатовых" – защитник Осасуны Первис Эступиньян. Его контракт принадлежит другому представителю АПЛ – Уотфорду.

Сам Анхелиньо хочет вернуться в Манчестер Сити для конкуренции за место в основе с Менди и Зинченко. В нынешнем сезоне защитник провел 25 матчей во всех турнирах за "горожан" и РБ Лейпциг, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції