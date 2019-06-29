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Барселона может подписать Яниса Хаджи – его отец играл за каталонцев и Реал

13:32 19 Читати українською
Барселона может подписать Яниса Хаджи – его отец играл за каталонцев и Реал
Хаджи-старший передает эстафету сыну / фото из соцсетей

Нападающий румынского Виторула Янис Хаджи попал в сферу интересов испанской Барселоны.

Каталонцы начали переговоры относительно трансфера талантливого румына, сообщает Gazeta Sporturilor.

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Скауты "блаугранас" внимательно следили за игрой Яниса Хаджи на Евро-2019 среди сборных U-21 и, очевидно, остались довольны игрой форварда. 20-летний нападающий забил командам Хорватии и Англии и помог "желтым" сенсационно выйти в 1/2 финала континентального первенства. Переход Хаджи может стоить Барсе 7-8 млн евро.

Сезон 2018/19 Янис Хаджи провел в Виторуле из Констанцы. В его активе 10 голов в 31-м матче высшего дивизиона Румынии. Форвард является сыном "Карпатского Марадоны" Георге Хаджи, который в 90-х выступал за мадридский Реал и Барселону, а завершил карьеру в турецком Галатасарае.

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