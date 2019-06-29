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Барселона може підписати Яніса Хаджі – його батько грав за каталонців і Реал

13:32 277 Читать на русском
Барселона може підписати Яніса Хаджі – його батько грав за каталонців і Реал
Хаджі-старший передає естафету синові / фото із соцмереж

Нападник румунського Віторула Яніс Хаджі потрапив до сфери зацікавлень іспанської Барселони.

Каталонці розпочали перемовини щодо трансферу талановитого румуна, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Скаути "блаугранас" уважно стежили за грою Яніса Хаджі на Євро-2019 серед збірних U-21 і, вочевидь, залишилися задоволені грою форварда. 20-річний нападник забив командам Хорватії та Англії і допоміг "жовтим" сенсаційно вийти до 1/2 фіналу континентальної першості. Перехід Хаджі може коштувати Барсі 7-8 млн євро.

Сезон 2018/19 Яніс Хаджі провів у Віторулі з Констанци. У його активі 10 голів у 31-му матчі вищого дивізіону Румунії. Форвард є сином "Карпатського Марадони" Георге Хаджі, який у 90-х виступав за мадридський Реал і Барселону, а завершив кар'єру в турецькому Галатасараї.

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