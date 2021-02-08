Контракт 47-летнего специалиста завершается по окончании нынешнего сезона, но без работы он не останется. В услугах Оверманса заинтересована Барселона, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на De Telegraaf.

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По информации источника, бывший футболист сборной Нидерландов может получить в каталонском клубе аналогичную должность. Однако Барсе придется побороться, ведь также Овермарсом интересуется лондонский Арсенал.

Интересно, что Марк в течение игровой карьеры выступал в составе обоих клубов. В Арсенале Оверманс играл с 1997 по 2000 год, после чего перешел в Барселону, где задержался еще на четыре года.

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