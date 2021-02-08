Контракт 47-річного фахівця завершується після закінчення нинішнього сезону, але без роботи він не залишиться. У послугах Оверманса зацікавлена Барселона, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на De Telegraaf.

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За інформацією джерела, колишній футболіст збірної Нідерландів може отримати в каталонському клубі аналогічну посаду. Однак Барсі доведеться поборотися, адже також Овермарсом цікавиться лондонський Арсенал.

Цікаво, що Марк впродовж ігрової кар'єри виступав у складі обох клубів. В Арсеналі Оверманс грав з 1997 по 2000 рік, після чого перейшов у Барселону, де затримався ще на чотири роки.

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