Барселона может опередить сборную Германии в борьбе за Флика
Барселона готова подорвать летнее межсезонье громким тренерским назначением.
Каталонцы серьезно рассматривают вариант с назначением Ганса-Дитера Флика, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.
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Немецкий специалист покинул Баварию и теперь готовится к новому вызову. Главным претендентом на него считалась сборная Германии, однако никаких официальных договоренностей пока нет. Барселона настроена бросить вызов Бундесманшафт в борьбе за тренера, который успел выиграть с Баварией все возможные трофеи, в частности, Лигу чемпионов 2019/20.
Напомним, директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов уверял, что Шахтер в свое время также интересовался Фликом.
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