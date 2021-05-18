Каталонцы серьезно рассматривают вариант с назначением Ганса-Дитера Флика, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

Куман покинет Барселону в конце сезона, – RAC1

Немецкий специалист покинул Баварию и теперь готовится к новому вызову. Главным претендентом на него считалась сборная Германии, однако никаких официальных договоренностей пока нет. Барселона настроена бросить вызов Бундесманшафт в борьбе за тренера, который успел выиграть с Баварией все возможные трофеи, в частности, Лигу чемпионов 2019/20.

Напомним, директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов уверял, что Шахтер в свое время также интересовался Фликом.

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