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Барселона може обміняти Ракітіча на гравця Ювентуса

13:17 1047 Читать на русском
Барселона може обміняти Ракітіча на гравця Ювентуса
Іван Ракітіч / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч вже взимку може перебратись до Серії А.

Барселона та Ювентус мають намір здійснити зірковий обмін, повідомляє caughtoffside з посиланням на італійські ЗМІ.

Ювентус визначився щодо трансферу Ракітіча

Барса може відправити в Турин хавбека Івана Ракітіча, взамін на форварда Юве Федеріко Бернардескі. Подвійний перехід може відбутись вже під час зимового трансферного вікна.

За інформацією ЗМІ, хорват незадоволений малою кількістю ігрової практики в столиці Каталонії і не проти попрощатись з "блаугранас". У Бернардескі схожа ситуація, останні три матчі Серії А він провів на лаві запасних.

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