Месси сможет присоединиться к предсезонной подготовке в составе Барселоны, даже не подписывая контракт, информирует Diario Sport.

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Также каталонцам не нужно регистрировать Лео как новичка. Таким образом, клуб неплохо сэкономит – за регистрацию Барселона должен заплатить взнос Королевской испанской футбольной федерации в размере 1200 евро. Обычно, когда испанский клуб подписывает новичка не из местного чемпионата, то ему приходится выплачивать 54 692 евро.

Кроме этого, Месси будет вынужден оплатить медицинскую страховку, пока находится в статусе свободного агента. Лионель делал подобное на триумфальном Копа Америка. После подписания контракта с Барселоной этим вопросом будет заниматься клуб.

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