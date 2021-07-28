Мессі зможе приєднатись до передсезонної підготовки у складі Барселони, навіть не підписуючи контракту, інформує Diario Sport.

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Також каталонцям не потрібно реєструвати Лео як новачка. Таким чином, клуб непогано зекономить – за реєстрацію Барселона має заплатити внесок Королівської іспанської футбольної федерації у розмірі 1200 євро. Зазвичай, коли іспанський клуб підписує новачка не з місцевого чемпіонату, то йому доводиться виплачувати 54 692 євро.

Окрім цього, Мессі буде змушений оплатити медичну страховку, поки перебуває у статусі вільного агента. Ліонель робив подібне на тріумфальному Копа Амеріка. Після підписання контракту з Барселоною, цим питанням буде займатись клуб.

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