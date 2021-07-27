Теперь становится понятно, кто отвлекает Лионеля Месси от продления контракта с Барселоной.

Пока Лионель Месси официально остается без клуба, форвард пытается поддерживать форму в домашних условиях в компании своей очаровательной жены Антонеллы.

Месси подписал 5-летний контракт с Барселоной на более "скромных" условиях, – СМИ

В то время, когда девушка старательно приседала с гантелей, аргентинец выбрал хороший ракурс сзади и снимал любимую на видео, а затем опубликовал ролик в Instagram. Похоже, Антонелла не разозлилась на это, ведь потом появилось фото, где пара стоит вместе после тренировки.

Напомним, Лионель получил статус свободного агента еще 30 июня. По слухам, Месси уже договорился с Барселоной о новом контракте, который вскоре будет объявлен.

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