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Барселона – Леганес: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

19:56 334 Читати українською
Барселона – Леганес: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании
Барселона – Леганес: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

Барселона в рамках 1/8 финала Кубка Короля принимает Леганес. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

4’ Антуан Гризманн
 
4’ Антуан Гризманн

Матч 1/8 финала Кубка Испании Барселона – Леганес начналась в 20:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на сервисе MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Барселона:

Леганес:

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Теги
Испания Барселона Барселона Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Леганес Леганес Барселона - Леганес
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