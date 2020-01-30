Барселона – Леганес: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

Барселона в рамках 1/8 финала Кубка Короля принимает Леганес. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Кубка Испании Барселона – Леганес начналась в 20:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на сервисе MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Барселона:

The starting 1️⃣1️⃣ for tonight’s Copa del Rey last 16 knockout clash! — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020

Леганес:

ALINEACIÓN I Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño copero de una ciudad. #BarçaLeganés #CopadelRey #VamosLega pic.twitter.com/auvOQxL5Za — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 30, 2020

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