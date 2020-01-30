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Барселона – Леганес: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії

19:56 1271 Читать на русском
Барселона – Леганес: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії
Барселона – Леганес: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Барселона в рамках 1/8 фіналу Кубка Короля приймає Леганес. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
 
4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле

Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії Барселона – Леганес розпочнеться о 20:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на сервісі MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Барселона:

Леганес:

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Теги
Іспанія Головне Барселона Барселона Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2019/20 Леганес Леганес Барселона - Леганес
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