Андрей Лунин таки не дебютировал за Мадрид в чемпионате Испании. Матч, как и онлайн-трансляция Хетафе – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовал в 15.00. Украинский голкипер не играл в Ла Лиге 2 года и более чем 7 месяцев. Все свои 4 полных матча в первенстве Испании Лунин провел за Леганес в аренде. Андрей сохранил ворота сухими лишь в одном поединке. Нынешний соперник способствовал улучшению показателей. Хетафе не забивал Реалу 6 матчей подряд. В турнирной таблице клуб из пригорода Мадрида занял место на грани зоны вылета. Тогда как команда Анчелотти захватила лидерство з комфортным перевесом. Однако Куртуа в последний момент удивительно оправился от COVID-19 и свое место в основе не отдал.

Хетафе – Реал: онлайн-трансляция матча – Лунин не дебютирует за Мадрид в Примере

Первый удар пришлось ждать 9 минут. Милитао привез момент, внезапно отдав мяч в своей штрафной. Энес Унал подстерег ошибку бразильца и расстрелял Куртуа, бросившегося совсем в другую сторону. А сколько было бы шума, если бы Лунин вышел и пропустил от худшей атаки сезона (всего 13 гол Хетафе за 19 туров)! На 14 минуте уже Алаба не нашел общий язык с Куртуа, слишком слабо отдав пас назад. Бельгийский кипер сумел выбить под удар сопернику, но Неманья Максимович откровенно не ожидал еще одного такого сюрприза и пробил прямо в Тибо.

Реал сенсационно проиграл Хетафе – видео гола и обзор матча с ужасным фейлом Милитао

4 - @realmadriden are winless each one of their four games (D2 L2) to have enjoyed the most possessions in all competitions this season (Cádiz - 82%, Sheriff - 76%, Osasuna - 75% & Getafe 74%). Unsuccessful. pic.twitter.com/LRAn264E1T — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2022

Простой способ нейтрализации Реала Анчелотти – отдать контроль, ни одной победы во всех 4 матчах, когда владение мячом достигало 74%

Первая попытка "сливочных" случилась на 15 минуте. Модрич издалека красиво крутил под дальнюю штангу – Сория эффектно вытащил снаряд почти из мертвой зоны. Реал начал зажимать Хетафе в штрафную Тот же 36-летний хорват попал в перекладину. Модрич еще и чуть не отдал предголевой пас, бросив в прорыв Васкеса. Впрочем, Кроос дал выше. Команда Санчеса Флореса чуть не забила в свои ворота после острого прострела Бензема, но Карим и так забрался в офсайд.

Анчелотти определил главного виновника провала Мадрида. Каждое решение арбитра Карлетто встречает с излишними эмоциями и претензиями. В конце первого тайма итальянский тренер доигрался – судья выписал ему вполне закономерную желтую карточку. Пас пяткой на правом фланге отрезал двух гостей, снаряд легко довели в центр штрафной, и здесь уже Милитао подстраховал, заблокировав расстрельный удар. Если вынести за скобки моменты Модрича, Реал откровенно не впечатляет. Лишь 1 точный выстрел за тайм. В целом, по ударам есть определенное преимущество (4:6), но показатель ожидаемых голов (0,53:0,23) четко указывает на качество этих моментов. Хета целиком и полностью заслужил эту мини-победу.

Заслужена поразка Мадрида



Хетафе прекрасно захищався, а помилка Мілітао – не вирок. Він справді класний захисник.



Прокляття Анчелотті, який лише раз переміг у період з 1 по 4 січня.



Чи є інтрига? Попри потенційні ''-2'' не вірю, що Севілья – реальний претендент. pic.twitter.com/kGyFS6w1JM — Vova Lesko (@Lesko107) January 2, 2022

Двойная замена в перерыве. Марсело и Эден Азар вышли, Асенсио и Ферлан Менди присели на скамейку. Левый фланг Реала обновился полностью, но первого удара снова ждали более 10 минут. И снова пробивал Модрич из-за пределов штрафной. Вратарь на месте, как и Куртуа, перед тем, когда экс-хавбек Барселоны Сандро Рамирес пробивал также издалека. Бензема элегантно обыгрался с Марсело в чужой штрафной – Хорхе Куэнка, другой игрок с опытом в Барсе, заблокировал головой.

Еще более крутой момент на 76 минуте. Каземиро классно приложился с периметра, непревзойденный сейв Сории. Алаба трижды после перерыва играет с огнем, ставя Куртуа в неловкое положение. Бельгиец не без удачи подчищает огрехи австрийца. В компенсированное время Модрич подал со стандарта, Иско головой не прошил голкипера. Мадриду не хватило и более чем 7 добавленных минут. Реал потерпел лишь второе поражение в сезоне Ла Лиги и сохраняет 8-очковый отрыв, хотя у преследователей матчи в запасе.