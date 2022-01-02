Чемпионат Испании, 19 тур

Атлетико – Райо Вальекано – 2:0

Голы: Корреа, 28, 53

Эльче – Гранада – 0:0

Удаление: Гонсалес, 47 (Ельче)

Алавес – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Бетис – Сельта – начало в 19:30

На Ванда Метрополитано состоялась битва за топ-4 – Райо Вальекано пожаловал к Атлетико и занимал 4 место, опережая "матрацников" на 1 пункт. Команда Диего Симеоне проиграла последние 4 матча чемпионата и подходила к игре с рядом проблем – из-за коронавируса и травм "матрасники" потеряли полкоманды.

Атлетико открыл счет на 29-й минуте. Анхель Корреа после хаоса в штрафной Райо с острого угла поразил ближний угол. Этот гол стал единственным до перерыва, а на старте второго тайма аргентинец оформил дубль ударом из пределов вратарского. Больше забитых мячей не было – команда Симеоне довела матч до победы и поднялась на 4 место, обойдя как раз Райо Вальекано. У "матрасников" 32 очка, у гостей 30.

Реал потерпел сенсационное поражение – позорный гол от худшей атаки сезона как месть за Лунина

В другом матче встречались команды из нижней половины таблицы – Эльче принимал Гранаду. Хозяева быстро забили, но гол Карильо отменил VAR. Легитимных мячей в первом тайме так и не было, но перед перерывом возникла потасовка, приведшая к ливню желтых карточек и удалению наставника Эльче.

Сразу после перерыва хозяева еще и в меньшинстве остались – прямая красная для Гонсалеса. В итоге, в матче, запомнившемся больше эмоциями, чем содержательным футболом, голов не было. 0:0 – Эльче остался вблизи зоны вылета (17 место, 16 очков), у Гранады 12-я позиция (23 балла).