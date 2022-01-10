Ферран Торрес и Педри сдали отрицательные тесты на коронавирус и вскоре присоединятся к команде в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Барселоны.

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Этих футболистов не было в делегации, вылетевшей в столицу Саудовской Аравии, поскольку они находились на ководном карантине. По всей видимости, теперь Хави Эрнандесу придется внести изменения в заявку команды.

Барселона в полуфинале Суперкубка Испании сразится с мадридским Реалом. Матч состоится 12 января. Ожидается, что в этом поединке дебютирует недавно перебравшийся в столицу Каталонии из Манчестер Сити Ферран Торрес.

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