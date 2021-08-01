Рональд Куман не рассчитывает на 22-летнего правого вингера, который может сыграть на любой позиции в атаке. На следующей неделе Алекс Кольядо отправится в другой клуб на правах аренды, сообщает Sport.es.

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В последнем спарринге против Штутгарта (3:0) испанец не сыграл ни минуты. Это стало последней каплей – Кольядо понял, что не получит игровой практики и хочет сменить клубную прописку. Позже Mundo Deportivo сообщил, что новым клубом испанца станет Брюгге, за который выступает украинец Эдуард Соболь.

Также издание утверждает, что позиция Кольядо понравилась руководству Барсы. В то время, когда ряд игроков держатся за свои зарплаты и не хотят уходить из клуба, кантерано сам попросил отпустить его в другой клуб, чтобы иметь игровую практику. При этом вингер не хочет покидать Барсу окончательно.

Заметим, в активе Кольядо только 2 матча в чемпионате Испании за первую команду Барселоны. А вот в молодежке он является лидером команды и ее капитаном. Вингер ранее отмечался несколькими красивыми голами – в частности, прямым ударом с углового, а также после роскошного сольного прохода в стиле Лео Месси.